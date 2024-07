"Королева диско" 80-90-х СС Сatch заложила звезду в Sea Breeze Walk of Fame в Баку

В рамках первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который проходит на побережье города-курорта Sea Breeze с 23 по 28 июля, прошла церемония закладки звезды с автографом мировой звезды СС Сatch, сообщает Day.Az.

СС Сatch (Каролина Катарина Мюллер) - признанная "Королева диско", настоящая легенда танцевальной эпохи, без хитов которой не обходилась ни одна дискотека 80-х и 90-х годов.

Церемония прошла в лучших традициях Голливуда: красная дорожка, множество журналистов и гостей, автограф-сессии знаменитостей.

"Я впервые в Баку и очень рада находиться здесь, спасибо за приглашение на DREAM Fest. Я была во многих странах мира - здесь невероятная энергия, мне очень понравилось Каспийское море и солнце, и особенно понравились гостеприимные люди. Я горда тем, что в Баку появилась моя звезда", - отметила Си Си Кетч.

Sea Breeze Walk of Famе - Аллея славы, посвященная выдающимся персонам: артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. История Walk of Famе началась с визита в Баку легендарного Энгельберта Хампердинка - почетного гостя фестиваля Dream Fest. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!