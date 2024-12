17-й сезон Azerbaijan Fashion Week: Модный диалог культур и устойчивое будущее

Мода, культура и ответственность - три ключевых слова, которые стали основой завершившегося 17-го сезона Azerbaijan Fashion Week.

Как передает Day.Az, это масштабное событие собрало дизайнеров из Азербайджана, Южной Кореи, Грузии, России, Казахстана и Узбекистана, объединив традиции и современные подходы к моде.

Первый день открылся коллекцией известного азербайджанского бренда Ulker Huseynova, продемонстрировавшей утонченность и смелые элементы, отражающие современный взгляд на моду. Ярким моментом стало выступление бренда NATAVAN, который представил коллекцию, вдохновленную поэзией Низами, подчеркивая роль литературы и культурного наследия в современном дизайне. Также в числе участников были молодые таланты, такие как COYORA by Ramazan Habibov, финалист экологического конкурса Up-Cycle Jeans, проводимого в рамках ежегодного Azerbaijan Fashion Forward. Рамазан Габибов и другие финалисты представили зрителям свои коллекции, выполненные из переработанных материалов.

Экологическая тема нашла свое отражение и в коллекциях южнокорейских брендов The Ballon и The A Story, которые акцентировали внимание на ответственном дизайне и использовании переработанных материалов. The A Story был удостоен награды на COP29 за вклад в развитие устойчивой моды.

Особого внимания заслуживают грузинские дизайнеры. Французско-грузинский бренд Maison Keti by Keti Chkhikvadze представил элегантную коллекцию, гармонично сочетающую современные формы с европейским стилем. Бренд Iva Design by Iva Papidze удивил своей неординарной интерпретацией мужской моды в стиле нонконформизма.

Российский бренд Rina Collection из Санкт-Петербурга, созданный Катериной Иванюшкиной, покорил гостей утонченностью ручной работы, вышивкой и камнями Сваровски. Коллекцию бренда представили деятели культуры и успешные бизнес-леди, подчеркнув универсальность моды для женщин любого возраста.

Узбекские дизайнеры, такие как Shakhzoda Muxammedova, DilyaMur, Istorakhan, Gulchehra Yunusova, а также казахстанские Studio4353 by Dinara Siitova и Aliya Zhumman, впечатлили зрителей своими коллекциями, органично вплетая этнические мотивы в современные тренды.

Ярким событием стало участие студентов Академии моды под руководством Манзар Закизаде, которые продемонстрировали свою креативность и утонченное искусство.

17-й сезон Azerbaijan Fashion Week акцентировал внимание на трех ключевых направлениях:

Устойчивое развитие: использование переработанных материалов и экологичный подход.

Традиции и инновации: сохранение культурного наследия через современные интерпретации.

Смелый дизайн: оригинальный крой, инновационные ткани и нестандартные решения.

Официальным лицом и амбассадором 17-го сезона стала Виа Леманн - топ-модель, участница Парижской и Миланской недели моды. Ее стиль и элегантность стали воплощением ценностей Azerbaijan Fashion Week.

Azerbaijan Fashion Week - это не просто показы, а важная международная платформа для культурного обмена, объединяющая дизайнеров, журналистов и блогеров. Мероприятие прошло при поддержке Центра развития культурных и творческих индустрий "Yaradıcı" и генеральном информационном партнерстве с журналом Hello!, который на протяжении 80 лет вдохновляет историями о моде, культуре и знаменитостях.

17-й сезон вновь подтвердил статус Azerbaijan Fashion Week как ключевой площадки для продвижения искусства, моды и устойчивых решений. Следующий сезон обещает быть не менее ярким, продолжая вдохновлять на диалог между культурами и инновациями.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.