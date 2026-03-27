Пол Маккартни анонсировал альбом, над которым работал 5 лет

Особенный день в жизни фанатов Пола Маккартни наступил. Легендарный британский музыкант, участник The Beatles, объявил о скором выходе своего нового сольного альбома The Boys of Dungeon Lane. Вместе с анонсом артист представил первый сингл - Days We Left Behind.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Грядущая работа станет 18 сольным альбомом в карьере Маккартни и первой крупной студийной пластинкой после McCartney III 2020 года. Сам музыкант называет Days We Left Behind "песней‑воспоминанием", а название альбома, по его словам, родилось прямо из текста этого трека.

"Я думал именно об этом, о днях, которые я оставил позади, и часто размышляю, что я пишу только о прошлом, но потом понимаю, как можно писать о чем-то другом?" - поделился музыкант в своем блоге.

Напомним, история создания альбома началась во время беседы с продюсером Эндрю Уоттом. Маккартни перебирал аккорды на гитаре и сыграл один, который сам не смог распознать. Этот звук лег в основу песни As You Lie There. Запись велась урывками - в перерывах между гастролями, в двух локациях - в солнечном Лос‑Анджелесе и в живописном Сассексе. Такое сочетание мест и обстоятельств, кажется, только добавило проекту магии.