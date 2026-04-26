Адриана Лима впервые снялась с дочерьми для рекламы Victoria's Secret

Модель Адриана Лима с дочерьми Валентиной и Сиенной снялась для рекламы бренда нижнего белья Victoria's Secret. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Адриана Лима впервые вместе с детьми позировала для рекламной кампании, которая была приурочена ко Дню матери. Мать и дочери позировали в классических пижамных комплектах и топах, лежа на диване с пледами. Волосы они распустили и отказались от макияжа.

В декабре 2024 года Адриана Лима вышла замуж за своего возлюбленного, продюсера Андре Леммерса. Об этом звезда подиумов рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она опубликовала фото, на котором они с Андре Леммерсом держались за руки. Супермодель и продюсер были запечатлены с обручальными кольцами на фоне пустыни.

"Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс", - подписала кадр манекенщица.

В августе 2022 года у Адрианы Лимы и продюсера Андре Леммерса родился сын. Супермодель и продюсер назвали ребенка Сайаном. У "ангела" Victoria's Secret также есть две дочери от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича: Валентина и Сиенна. Супруги были женаты с 2009 по 2016 год.