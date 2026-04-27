Фанаты "Джона Уика" могут ликовать, ведь в скором времени на больших экранах появится продолжение.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, стартовали съемки спин-оффа "Джона Уика".

Донни Йен объявил о начале съемок. Напомним, что он не только срежиссирует историю наемного убийцы Кейна, но и сыграет роль в проекте. И, кажется, процесс уже запущен.

В своем блоге Донни опубликовал афишу фильма. "Ну вот и началось", - интригующе подписал пост Йен.

Сюжет будет сконцентрирован на событиях после фильма "Джон Уик 4". Каин освободился от обязательств перед Высоким столом, но с прошлым он никак не может расстаться. Также к нему должна присоединиться Акира в исполнении Рины Саваямы ("Сделай погромче, Чарли"). В связи с этим многие предполагают, что фильм продолжит конфликт, на который намекнули в "Джон Уике 4". Дата премьеры все еще остается в тайне.