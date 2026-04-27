Бренда Сонг рассказала о конкуренции с Маколеем Калкиным

В новом интервью Бренда Сонг рассказала о конкуренции в отношениях с мужем Маколеем Калкиным. Кажется, звезда фильма "Один дома" такой же азартный, как и персонаж, которого он играл.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, в интервью Cosmo Goes Deep Бренда Сонг поделилась с коллегой по сериалу "Самый ценный игрок" Кейт Хадсон причины разногласий в семье. И, как оказалось, актеры любят конкурировать в играх. "Единственное, из-за чего мы можем поспорить, это игра Mario Kart. Тогда мы становимся очень азартными и слегка злимся друг на друга за то, что кто-то подрезал или обогнал в последнюю минуту", - объяснила Сонг.

Напомним, Маколей Калкин и Бренда Сонг познакомились на съемках фильма "Земля перемен" в Таиланде, после чего у них завязались романтические отношения. Пара вместе уже 10 лет.

В 2021 году у пары родился сын Дакота Сонг Калкин, а в 2023-м - второй сын Карсон. Интересно, что Маколей сделал Бренде предложение, но свадьба пока так и не состоялась, причем оба относятся к этому спокойно.