https://news.day.az/showbiz/1836769.html
Филипп Киркоров рассказал о подарке от Майкла Джексона
Певец Филипп Киркоров рассказал на премьере фильма "Майкл", что Майкл Джексон подарил ему перчатку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Киркорова, знаменитый иностранный артист подарил ему еще и головной убор, однако он не сохранился.
"Сегодня у меня даже перчатка от Майкла Джексона. Подарил вместе с котелком, но котелок, к сожалению, потерялся при переезде", - поделился вокалист.
Киркоров признался, что ни разу до этого не надевал перчатку Джексона. Он считает, что она "ждала своего часа".
