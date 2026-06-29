https://news.day.az/showbiz/1844709.html Звезда "Друзей" рассталась с бойфрендом после 10 лет отношений Звезда сериала "Друзья" и актриса Кортни Кокс и музыкант Джонни Макдэйд расстались после более, чем 10 лет отношений. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.
Звезда "Друзей" рассталась с бойфрендом после 10 лет отношений
Звезда сериала "Друзья" и актриса Кортни Кокс и музыкант Джонни Макдэйд расстались после более, чем 10 лет отношений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации издания, 62-летняя Кортни Кокс и 49-летний Джонни МакДейд разошлись в конце прошлого года, однако об этом стало известно общественности только сейчас. Близкие актрисы и музыканта сообщили, что звезды расстались без скандалов.
"Джонни очень хорошо отзывается о Кортни. У них были очень крепкие отношения, и они остаются в прекрасной дружбе. Они отличные друзья и очень заботятся друг о друге", - заявил собеседник таблоида.
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