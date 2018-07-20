Сотрудник Trend стал победителем конкурса Фонда господдержки развития СМИ
20 июля 2018 17:56 190
Сотрудник Агентства международной информации Trend Самир Гюльалиев занял второе место в конкурсе Фонда государственной поддержки развития СМИ, организованного в связи со 143-летием национальной прессы Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В конкурсе, объявленном по 19 направлениям, определились 114 победителей.
Статья сотрудника Trend Самира Гюльалиева была подготовлена по направлению "Гражданское общество, правовое госстроительство".
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