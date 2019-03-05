Всем знакома Шамахинка. Это название одной из старейших бакинских улиц пришло из глубины веков, но и сегодня таксисты знают, где она находится.



Сегодня наш маршрут проляжет по нескольким историческим улицами Баку. Начнем с улицы Джафара Джаббарлы, до сих пор называемой бакинцами Шамахинкой.



Чтобы не сбиваться с намеченного маршрута и оставить все значимые архитектурные памятники одной из центральных улиц "на десерт", начинаем путешествие по Дж.Джаббарлы с конца - спускаясь к станции метро "Низами" со стороны "старого автовокзала", оставив позади старые жилые дома, современный бизнес-центр "Каспиан-Плаза" и серию медицинских учреждений и архитектурных жилых домов.



В отличие от центра, тут нет впечатляющих старинных монументальных зданий, как, например, на торговой и ли Хагани. Шамахинка - это древний караванный путь, подвигались к Баку караваны из далеких краев. Она никогда не была фешенебельной и респектабельной, но она была основной торговой артерией.



Историческая Шамахинка была куда протяженнее, чем одна небольшая улица Джафара Джаббарлы. Правильно было бы сюда относить все дороги, протянувшиеся от крепостных ворот Гоша гала до северного выезда из города.



Шамахинская улица начала застраиваться еще в 1880 году и объективно, исходя из названия, являлась единственной исторической артерией города, связывающей его с северными регионами республики и Россией. Направление Шамахинки, связанной с главной по тем временам магистралью города - Базарной улицей (в дальнейшем названая ул. Гуси Гаджиева и переименованная недавно в пр-т Азербайджан), имело в этом смысле особое значение, поскольку по Базарной улице шел не только торговый транспорт, но и почтовые грузы.



СПРАВКА: "Большая почтовая дорога в Шемаху" имела важнейшее значение для связи Баку с другими частями России, и естественное направление этой дороги вызвало образование развилки у Шемахинской (ул. Дж.Джаббарлы) и Кубинской улиц (ул. Губанова), по трассам которых пошла новая застройка.



Этот процесс сопровождался все большим освоением земель для продолжения Базарной улицы по Шемахинскому тракту. Караван-сараи протянулись "чуть ли не сплошной цепью далеко за пределы форштадта, на севере от него по Шемахинской улице..", вдоль которой образовался и район Шемахинка.



Хотя в головной части улицы и были построены несколько двух- и трехэтажных зданий, имеющих архитектурное значение, однако к северу и западу район Шамахинки состоял из одноэтажной застройки. Из-за невзрачных построек Шамахинку называли также улицей Бедноты, однако, к счастью, последнее название среди бакинцев не прижилось.



Основные, капитальные здания ул.Дж.Джаббарлы отличаются высокими профессиональными данными, здесь господствует стиль модерн. К ним относятся жилые дома Гаджиевых, построенные инженером И.К.Плошко и являющиеся одними из ценных зданий стиля бакинского модерна. Дом Кербелаи Исрафила, в котором располагался прежде аппарат Исполнительной власти Ясамальского района, является подлинным памятником архитектуры. Насколько лаконичен и выразителен внешний вид здания, настолько же изящно его внутреннее оформление. Особняк также выстроен в стиле модерн.



Следы реставрации и современности начинаются с приближением к станции метро "Низами". Несколько лет назад у метро был разбит красивый парк и состоялось открытие памятника главному архитектору Баку 1918-1920 годов Зивер беку Ахмедбекову.



Зивер бек Ахмедбеков был первым азербайджанцем-архитектором Баку и сыграл важную роль в развитии города. В своих проектах он с большим мастерством соединял традиции западноевропейской и восточной архитектуры. Примечательно, что бронзовое изваяние азербайджанского зодчего находится как раз напротив созданного по его проекту жилого здания.



На противоположной стороне - на развилке улиц Зивербека Ахмедбекова (быв. Губанова) и Дж.Джабарлы располагается Памятник Освобожденной азербайджанке, срывающей с головы чадру.



Женский силуэт установлен на длинном постаменте, что придает скульптурной композиции эффект возвышенности над средневековыми стереотипами и гендерным неравноправием. Работа скульптора Ф.Абдуррахманова и архитектора М.Усейнова украсила столичную улицу в 1960 году, до этого на месте скульптуры располагалась ныне не существующая библиотека им. Н.Крупской.



Эта скульптура является одной из достопримечательностей столицы, ставшей символом борьбы с социальным неравноправием женщин на Востоке.



В качестве исторической справки, отметим, что борьба за ликвидацию чадры началась в бакинской прессе еще в 1908 году. А уже в 1920-е годы развернулась широкая агитация против чадры, которая порой встречала значительное сопротивление...



Немного позднее за монументом было построено высотное стеклянное здание, первый в своем роде "небоскреб" Баку. Долгое время нижние этажи здания занимал "Банк Мелли Иран", выше располагались офисы всевозможных организаций, фирм и редакций. Сейчас же в стенах высотного здания расположилось Министерство труда и социальной защиты Азербайджана.



Спускаясь к Бешмертебе, выходим на улицу Шихали Гурбанова. И вот мы у знаменитого здания Баку, известного каждому жителю города, даже тому, кто поселился тут недавно. это - Бешмертебе.



Наверное, каждый бакинец знает, почему это, казалось бы, простое жилое здание имеет такую популярность у жителей столицы. Для тех, кто не в курсе, скажу: Бешмертебе - это первое высотное здание Баку. Сейчас, конечно, сложно сравнить его с небоскребами, которые возвышаются над жилым комплексом немного выше по улице, но в 1929 году этот небольшой 5-этажный дом стал первым многоэтажным домом Баку. Так как здание находилось на развилке широкой дороги, здесь же в дальнейшем появились и первые подземные переходы.



Но прежде чем в Баку появилась первая высотка, в этой части города произошли большие перемены.



Площадь Физули, расположенная перед Бешмертебе (старое название - Губинская площадь), когда-то являлась главной транспортной развилкой и торговой точкой, где можно было приобрести все что угодно - от пирожков до товаров первой необходимости. В 1903 году власти, желая избавиться от базарной сутолоки и постоянной давки, закрыли базар. Кроме того, на месте базара сложилась негативная эпидемическая ситуация.



После закрытия базара дорога была расширена и по ней начала ходить конка - первый общественный транспорт Баку.



СПРАВКА: Конно-железная городская дорога (конка) была предшественницей электрического трамвая. Официально бакинская конка открыта 19 апреля 1889 года. Первым эксплуататором конки был купец Мустафа Расулов, который владел также несколькими караван-сараями, гостиницами и известной торговой компанией. Интересен тот факт, что бакинская конка была одной из немногих в царской России, в которой было запрещено курение! Экипаж состоял из кучера и кондуктора. Оплата за проезд в новом вагоне составляла 5 копеек, в открытом вагоне или же на крыше - 3 копейки. Прогресс не стоял на месте - и в 1923 году конку заменили трамваи.



Миновав бывшую Кубинскую площадь (ныне пл. Физули), превратившуюся ныне в часть великолепного "Зимнего бульвара", мы вплотную подошли к старой Базарной улице (ныне пр-т Азербайджан), которая начинается от Азербайджанского государственного драматического театра и простирается до пересечения с Истиглалийят...



Но о ней мы вам расскажем в следующий раз.



Лала Мамедова