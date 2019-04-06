В Баку родился 10-миллионный житель страны.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В Баку 6 апреля в 03:30 родился 10-миллионный житель Азербайджана.

Вес девочки, родившейся в семье граждан Азербайджана Рауфа Гасанова и Нигяр Оджаговой, составляет 3,6 килограмма, рост - 52 сантиметра. Ребенок полностью здоров и находится под присмотром профессиональных медицинских работников.