Финиша "Бакинского марафона-2019" первым достиг участник из Уганды Сенянге Исмаил, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что сегодня при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева проходит "Бакинский марафон-2019".

"Бакинский марафон-2019" нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.

Марафон, который проводится под девизом "Победи ветер!", организуется уже четвертый год подряд.

"Бакинский марафон-2019" с маршрутом протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского Олимпийского стадиона.

Награждение по итогам "Бакинского марафона-2019" будет проводиться в двух категориях. Так, мужчины и женщины, участвующие в марафоне, будут бороться за первые три места. Обладатель первого места получит 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, занявший третье место - 1000 манатов, а также будут вручены подарки, медали и сертификаты. В том числе всем участникам марафона и волонтерам, оказывающим поддержку в организации соревнования, будут вручены сертификаты.

Первые 1000 участников, пересекшие финишную черту, будут награждены специальными медалями "Бакинский марафон-2019".