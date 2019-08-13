Кишечный грипп, его также называют болезнью грязных рук. Это инфекционное заболевание чаще всего "приносится" ребёнком и способно на несколько дней выбить из колеи всю семью. Особенно вспышка кишечной инфекции приходится в сезон созревания фруктов. При этом в тошноте, рвоте и диарее часто винят испорченные продукты - кажется, все члены семьи "съели что-то не то". Многие жалуются на испорченный отпуск кишечными проявлениями.

Что вызывает кишечный грипп и как он передается? Попытки лечить кишечный грипп антибиотиками не дают результатов, потому что кишечный грипп вызывают ротавирусы: как и при любых вирусных инфекциях, антибактериальные средства в этом случае бесполезны. После начала симптомов вирус продолжает выделяться с фекалиями до десяти дней. В местностях, где водопроводная вода недостаточно хорошо очищается, ротавирусная инфекция может распространяться через воду. Кроме того, было проведено исследование в общественных местах, в котором вирус обнаруживали на поверхности телефонов, питьевых фонтанчиков, столов для игры и т.д. Поэтому многих путешественников мучает "диарея путешественников".

Основные симптомы кишечного гриппа. В течение первых трёх дней с момента заражения возникает рвота и диарея, повышается температура, может появиться слабость и боль в животе. Эти симптомы могут продолжаться от трёх до восьми дней и приводить к серьёзным осложнениям, в том числе к обезвоживанию. Такое состояние угрожает жизни, значит, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как проводится лечение и профилактика кишечного гриппа? Как говорят: "Кишечный грипп: легко получить, трудно убить, невозможно забыть". Для того чтобы кишечный грипп не нарушил ваши планы на лето, необходимо знать про основные меры профилактики этой болезни. Они просты и эффективны: соблюдение правил личной гигиены (мытье рук перед едой, после туалета и перед приготовлением пищи), употребление в пищу чистых и термически обработанных продуктов, а также безопасной воды и напитков. Соблюдайте эти правила, и вы никогда не заболеете. Помимо этого всегда при планировании отпуска не забудьте собрать дорожную аптечку, в которой должно быть всё необходимое для первой помощи. Особенно средства помощи при первых признаках кишечного гриппа. Учтите, это вирусная инфекция и антибиотиками здесь не поможешь.

Лечение кишечного гриппа у взрослых и детей преимущественно симптоматическое. Симптоматическое лечение имеет несколько основных направлений: снятие симптомов (рвоты, тошноты), особенно важно остановить диарею, восполнить количество жидкости, необходимо восстановление нарушенной микрофлоры кишечника, использовать сорбенты для поглощения вирусных частиц и их токсинов, соблюдать диету, принимать вареную и легкоусвояемую пищу.

Лето - время долгожданного отпуска! Желаем вам отличной погоды, теплого солнышка, красивого загара и незабываемых эмоций.

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