Многие из тех, кто ездил в село Лагидж Исмаиллинского района, наверняка на каком-то очередном повороте опасного серпантина давали себе слово больше никогда так не рисковать. Но в следующую поездку отправлялись в еще более опасное путешествие - в Хыналыг.

Мы были как раз в числе таких путешественников. Поохав после поездки в Лагидж и дав себе слово никогда не ездить по таким дорогам, мы в это лето отправились в самое, как утверждается, высокогорное село Европы по еще более опасной дороге.

Дорога в Хыналыг - это экстрим, это испытание для нервной системы, если вы пессимист, и это восторг каждую минуту - если оптимист. В нашей компании оказались, по счастью, одни оптимисты, поэтому кроме возгласов восхищения в автобусе ничего слышно не было.

Дорога в Хыналыг - это особая часть путешествия, ничуть не менее значимая, чем посещение самого села. Она действительно опасна, особенно для неопытного водителя, не знающего местности, так как изобилует неожиданными поворотами, очень крутыми спусками и подъемами. Но, оказывается, до 2006 года не было и такой дороги.

Село Хыналыг расположено, в прямом смысле этого слова, на заоблачной высоте. Когда вы движетесь к нему, то обгоняете облака и туманы, которые остаются внизу, а над вашей головой светит солнце.

Село находится в Губинском районе Азербайджана, расположено на высоте 2100-2200 метров выше уровня моря, на склоне горы Гызылгая над бурной рекой Гудиялчай. Даже во время засух она не выглядит ручейком, как многие другие реки страны. А во время ливней и таяния льдов в горах превращается в ревущего зверя.

Хыналыг знаменит не только географическим расположением, но также особым языком его жителей, своеобразными обычаями и традициями. Интересный факт - все население тут коренное, то есть тут нет пришлых жителей. Не по причине негостеприимности хыналыгцев, а потому что выжить здесь может не каждый. Село доступно лишь несколько месяцев в году, а большую часть года сюда не добраться по причине размывающих хилые дороги дождей или снегопадов. К изолированности от цивилизации и здешним морозам не привыкнуть, если твои предки не прожили здесь пару тысяч лет и не передали тебе любовь к этому месту генетически.

Хыналыг расположен на такой высоте, где уже не растут деревья, и отапливаются дома тут кизяком, то есть прессованным навозом. В старину и дома здесь строили из этого "материала". Многим из них уже не одна сотня лет. Возможно, поэтому в селе повсюду чувствуется не самый приятный для непривычного носа запах. Но этот недостаток с лихвой покрывается аутентичностью поселения и великолепными видами.

Сами жители селения называют его Кятом, а себя - кятами - прямыми потомками библейского Ноя. В Хыналыге живут около 2 тыс. жителей, все они являются коренными и делятся на 4 рода. У каждого рода свое кладбище, свои узоры для ковров и одежды. Хыналыгцы исповедуют ислам, а до ислама они были огнепоклонниками. Об этом свидетельствуют храмы огня и некоторые полуязыческие традиции, не имеющие ничего общего с мусульманскими.

Как можно узнать из открытых источников, первые упоминания о кятах можно встретить в I в. н.э. в трудах древнеримского историка Плиния и в знаменитой "Географии" Страбона. Но красноречивее всего о глубокой древности села свидетельствует его восемь больших кладбищ, площадь которых намного больше территории самого Хыналыга. Здесь находятся захоронения в три, а то и в четыре слоя, а на каменных надгробиях высечены надписи на разных алфавитах.

Здесь находятся относящиеся к средним векам храм огнепоклонников, гробница Хыдыра Неби, мечети Шейха Шалбуза, Абу Муслима, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники.

После того, как в 2006 году от Губы до горного серпантина была проложена асфальтированная дорога, а сам серпантин расширен, Хыналыг стал местом паломничества туристов. В 2007 году селение было объявлено Государственным историко-архитектурным и этнографическим заповедником и охраняется государством.

Когда мы приехали в село, тут уже стояли несколько автомобилей и автобус с иностранцами. Одна группа бродила по селу, другие, устроившись у маленького столика, пили чай. А двое туристов, видимо, из какой-то европейской страны, поднимались в Хыналыг быстрым шагом. Одним словом - пешком! Мы встретили их по пути. Раскрасневшиеся, с поклажей за плечами, мужчина и женщина белозубо улыбались нашему автобусу. На обратном пути мы снова увидели их уже входящими, точнее, вбегающими в село...

В Хыналыг от Губы мы ехали более полутора часов, а обратная дорога заняла меньше часа. Эта удивительная особенность обратной дороги. Замечали?

Мы снова обогнали облака и спустились с заоблачных высот. В Губе шел дождь.

Лала Мамедова

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