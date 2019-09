В четверг в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров финалов в индивидуальных упражнениях и в командном зачете 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В упражнениях с булавами первое место заняла Дина Аверина (Россия), на втором месте - Линой Ашрам (Израиль), на третьем - Влада Никольченко (Украина).

Награды вручили - президент Технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Кузьмина, член Исполнительного комитета FIG Наоми Валензо и генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

В упражнениях с лентой первое место заняла Дина Аверина (Россия), на втором месте - Линой Ашрам (Израиль), на третьем - Екатерина Селезнева (Россия).

Награды вручили - член Исполнительного комитета FIG Али Аль-Хитми, официальный посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина и директор соревнований Наталья Буланова.

В командном зачете первое место заняла команда России, на втором месте - команда Израиля, на третьем - команда Беларуси.

Награды вручили - вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов, член Исполнительного комитета FIG Хесус Карбальо Мартинес и вице-президент Технического комитета FIG Ноха Абушабана.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

