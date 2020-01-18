https://news.day.az/society/1195257.html В Баку автомобиль сбил насмерть школьницу

В Баку автомобиль сбил насмерть школьницу

Общество, 18 января 2020 20:54 363

В Баку произошло ДТП, повлекшее смерть школьницы.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства внутренних дел, 17 января около 8 часов вечера на территории поселка Бина Хазарского района автомобиль марки Ford, управляемый жителем города Баку А.Аллахвердиевым, сбил переходившую дорогу 14-летнюю Насибу Теймурову, передает Day.Az.

Получившая телесные повреждения девушка скончалась по дороге в больницу.

По факту в Управлении полиции Хазарского района ведется расследование. Как сообщает АПА, Н.Теймурова была ученицей средней школы.

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