Карантинный режим может быть смягчен для людей старше 65 лет

В последующие дни может быть принято решение в связи со смягчением карантинного режима для людей старше 65 лет.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, этот вопрос стоит на повестке дня.

"В последующие дни в связи с этим будет принято решение. Также многое зависит от шагов, которые предпримут молодые люди для защиты старших", - сказал он.