«Вторая волна» пандемии в Азербайджане вполне вероятна

Судя по статистике последних дней "вторая волна" пандемии вполне вероятна.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend зампредседателя комитета Милли Меджлиса (парламента) по здравоохранению Рашад Махмудов.

Он заявил, что в Азербайджане может быть вторая волна коронавируса и считает, что мы должны быть к ней готовы.

"Как я отметил, благодаря в высшей степени напряженному труду нашего правительства, государственных учреждений и врачей случаи заражения и масштабы распространения вируса максимально сокращены. Однако, еще раз советую нашим гражданам, чтобы они не расслаблялись, строго соблюдали санитарно-гигиенические правила, действовали в рамках карантинного режима и не доверяли слухам. В эти трудные дни наше независимое государство со своими гражданами. Но и наш гражданин также должен быть со своим государством", - сказал Махмудов.

Депутат отметил, что постепенное ослабление карантинного режима, снятие большей части ограничений не означает, что наша жизнь вернулась в нормальное русло. Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире и мнения международных экспертов в этой области, мы не должны расслабляться.

"К сожалению, несмотря на все превентивные меры нашего государства и правительства, в стране люди все еще заражаются этим опасным вирусом. Это правда, что благодаря усилиям наших героических врачей уровень смертности в нашей стране намного ниже, чем в других странах, а число тех, кто вылечился - выше. Однако угроза полностью не исчезла, и наше население должно это сознавать. Ходят слухи, вроде "коронавируса нет!", "коронавирус - уловка!" или "вирус необходим некоторым государствам-гегемонам для оправдания репрессивных мер против населения!". В социальных сетях мы сталкиваемся с нездоровыми идеями и даже с агрессивными обвинениями такого рода. На Западе таких называют "коронидиотами" и против них принимаются строгие меры в рамках законодательства.

Отмечу, что следовать правилам и методическим указаниям по защите от вирусов - это наш долг. Пусть никто не думает, что с ним ничего не случится. Я неоднократно заявлял в прессе и на телевидении, что вирус очень страшный, им может заразиться любой. Наше здоровье, жизнь важны для окружающих, семьи, детей, граждан и государства. Поэтому каждый должен серьезно осознавать свою ответственность и следовать указаниям Оперативного штаба. В общественных местах, общественном транспорте нужно соблюдать дистанцию и носить маски", - сказал он.