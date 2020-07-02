В Азербайджане запретили собираться в группы более 5 человек.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабмине в рамках продления и расширения особого карантинного редима в Баку и других районах страны.

Отмечается, что этот запрет распространяется на всю территорию страны, а не только на города и районы, где до 20 июля продлен и расширен особый карантинный режим.

Особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля. Он охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Ленкорань, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки - включая как сами эти города так и районы, центрами которых они являются.