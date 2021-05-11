Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть умеренный южный ветер, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью +10...+13°C, днем +18...+23°C, в Баку - ночью +10...+12°C, днем +20...+22°C. Атмосферное давление будет на уровне 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 45-50%.

В регионах Азербайджана 12 мая в основном будет без осадков, утром местами ожидается туман. Скорость восточного ветра будет достигать 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью +7...+12°C, днем +22...+27°C, в горах - ночью +3...+8°C, днем +13...+18°C.

На Абшеронском полуострове в среду ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.