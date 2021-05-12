Компания Gazelli Group, как в горести, так и в радости рядом с азербайджанским народом

Первый производитель натуральной косметики Азербайджана компания Gazelli Group, в преддверии Священного Праздника Рамадан показала, что она, как и прежде, рядом с азербайджанским народом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Компания, реализовала социальную акции под названием "Həm şərdə, həm xeyirdə Gazelli Group yanınızda". В рамках акции были посещены наши соотечественники, потерявшие своих родных, и граждане, чьи дома были разрушены в результате армянского террора в Гяндже октябре прошлого года. Не были забыты и семьи шехидов, а так же ветераны Карабахской войны. Более, чем 100 семьям были розданы праздничные пакеты с продуктами питания и переданы поздравления от компании Gazelli Group. Кроме того, учитывая угрозу пандемии COVID19 в нашей стране, каждой семье были представлены антисептические средства брендов SANITARY и + H2O производства Gazelli Group. Таким образом, компания продемонстрировала свою поддержку жителям Гянджи, как в трудный период их жизни, так и счастливые дни, внеся свой вклад в праздник соотечественников.

В соответствии со своей корпоративной социальной политикой, Gazelli Group и дальше, в случае необходимости, будет стараться поддерживать наше государство и народ.