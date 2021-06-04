https://news.day.az/society/1349419.html Останки погибших в Кяльбаджаре переданы родственникам
Останки погибших в Кяльбаджаре переданы родственникам
Тела оператора Азербайджанского телевидения Сираджа Абышова, сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррама Ибрагимова и заместителя представителя главы Исполнительной власти района по сельскому административному округу Сусузлуг Арифа Алиева, погибших при взрыве мины в Кяльбаджаре, переданы родственникам.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, их тела ранее были доставлены для экспертизы в Гянджинский городской отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
Ожидается, что они будут похоронены завтра.
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