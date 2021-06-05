В Азербайджане приостановлена работа общественного транспорта и метро

С сегодняшнего дня до 06:00 7 июня на всей территории страны приостановлена работа общественного транспорта.

Как передает Day.Az, согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, по всей стране общественный транспорт приостанавливает работу в выходные дни.

С 00:00 5 июня до 06:00 7 июня общественный транспорт на территории страны не будет работать.

Отметим, пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также приостановлены.