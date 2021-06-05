https://news.day.az/society/1349467.html В Баку продается отель за 14 миллионов манатов - ФОТО
В Баку продается отель за 14 миллионов манатов - ФОТО
На продажу выставлен роскошный бутик-отель, расположенный в центре Баку.
Как передает Day.Az, информация об этом появилась на одном из сайтов недвижимости.
Согласно информации, на 1-м этаже отеля находится новый ресторан, спроектированный двумя итальянскими дизайнерами. Отель состоит из 5 этажей и подвала.
Количество номеров в отеле, оборудованном системой центрального отопления и вентиляцией, - 50.
Площадь отеля - 2500 кв м.
Стоимость отеля составляет 14 миллионов манатов, при этом отмечается, что его можно арендовать за 50 тысяч манатов в месяц.
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