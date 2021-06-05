Завершилось предварительное следствие по делу экс-депутата Милли Меджлиса (парламент) Рафаэля Джебраилова. Дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Как сообщает Day.Az, уголовное дело находится в производстве судьи Ахмеда Гулиева.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса III, IV и V созывов Рафаэль Кямиль оглу Джебраилов, злоупотребив служебными полномочиями, совершил мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере, в связи с чем в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело и проведено предварительное следствие по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Джебраилов, будучи депутатом, пообещал жителю Баку, купившему два гектара земли в Бинагадинском районе Баку у его брата, Рауфа Кямиль оглу Джебраилова, оформить выписку о государственной регистрации, взял у него с этой целью 240 тысяч манатов и присвоил эту сумму, потратив ее на личные нужды.

В связи с наличием достаточных доказательств незаконных действий Джебраилова по присвоению чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебных полномочий, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере регулирования деятельности депутатов ему было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

В отношении Джебраилова решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.