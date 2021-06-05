Проходит церемония прощания с журналистом Магеррамом Ибрагимовым, погибшим вчера в Кельбаджаре

В Баку прощаются с сотрудником информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррамом Ибрагимовым, погибшим в результате подрыва на противотанковой мине при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе.

Как сообщает Day.Az, церемония прощания проходит в доме журналиста в Бинагадинском районе столицы.

Отметим, что четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.