Генпрокуратура Азербайджана об уголовном деле экс-депутата

Уголовное дело в отношении экс-депутата Милли Меджлиса (парламент) Рафаэля Джебраилова направлено в суд.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана в Главном управлении по борьбе с коррупцией в связи с незаконными действиями депутата Милли Меджлиса III, IV и V созывов Рафаэля Кямиль оглу Джебраилова.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Джебраилов, будучи депутатом, пообещал отдельным лицам оформить выписку о государственной регистрации, а также дав ложные обещания по другим вопросам, мошенническим путем присвоил 2 571 000 манатов у 11 человек, чем нанес колоссальный ущерб охраняемым законом интересам государства.

На основании собранных доказательств Рафаэлю Джебраилову было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия), в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело для дальнейшего рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.