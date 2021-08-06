В этом году более 68 тысячам граждан в электронном виде назначены социальные пособия и стипендии

За январь-июль текущего года более 68 тысячам граждан были назначены социальные пособия и стипендии в электронном виде.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в департаменте по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты. Было отмечено, что 51,8% получателей - мужчины, 48,2%- женщины.