Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме

Сотрудник Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) подорвался на мине на территории Агдамского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории освобожденного от оккупации села Баш Гервенд.

Сотрудник ANAMA Фарид Алиев расчищал от мин территорию новой дороги в Агдам, подорвался на мине и получил ранения.

Пострадавший госпитализирован.