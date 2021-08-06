В Лачинском районе строится новая альтернативная дорога без въезда в город Лачин.

Об этом сказал заместитель начальника Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов на брифинге, посвященном итогам первого полугодия 2021 года и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он сообщил, что в настоящее время дорога в город Лачин находится под контролем российских миротворцев.

"По этой причине и для обеспечения удобного передвижения мы начали строительство дороги в объезд города. Ее протяженность составит около 80 километров. К работам, помимо местных компаний, привлечены и турецкие фирмы.

В Карабахе турецкие компании принимают участие в строительстве дорог протяженностью 372 километра, а местные - дорог длиной 282 километра. К строительству и реконструкции дорог в Карабахе в общей сложности привлечены порядка 4 700 человек", - сказал Рустамов.