https://news.day.az/society/1367855.html В Агсуинском районе локализован пожар
В Агсуинском районе локализован пожар
Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гагали Агсуинского района, был локализован сегодня в полдень.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, продолжаются мероприятия по полному тушению пожара.
К тушению пожара привлечены Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующие силы Войск гражданской обороны и вертолет авиационного отряда, сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.
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