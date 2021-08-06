В Агсуинском районе локализован пожар

Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гагали Агсуинского района, был локализован сегодня в полдень.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, продолжаются мероприятия по полному тушению пожара.

К тушению пожара привлечены Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующие силы Войск гражданской обороны и вертолет авиационного отряда, сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.