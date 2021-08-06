https://news.day.az/society/1367920.html Названо количество бакинских автобусов с оплатой проезда посредством BakıKart
Названо количество бакинских автобусов с оплатой проезда посредством BakıKart
На сегодня автобусы 72 маршрутов в Баку перешли на безналичную оплату проезда посредством BakıKart.
Об этом сообщили в пятницу в Бакинском транспортном агентстве в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
По его данным, продолжаются работы по внедрению этой системы в автобусах других 92 маршрутов.
Таким образом, порядка 43 процентов автобусов в Баку перешли на безналичную оплату проезда.
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