Названо количество бакинских автобусов с оплатой проезда посредством BakıKart

На сегодня автобусы 72 маршрутов в Баку перешли на безналичную оплату проезда посредством BakıKart.

Об этом сообщили в пятницу в Бакинском транспортном агентстве в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

По его данным, продолжаются работы по внедрению этой системы в автобусах других 92 маршрутов.

Таким образом, порядка 43 процентов автобусов в Баку перешли на безналичную оплату проезда.