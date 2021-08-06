Главный педиатр Азербайджана призвал население вакцинироваться

"Лучший способ защитить себя от вируса во время пандемии, включая от штамма "Дельта", - это вакцинация".

Как передает Day.Az, об этом главный педиатр Эркин Рагимов сказал в прямом эфире на странице Министерства здравоохранения в Instagram.

По его словам, детей пока не вакцинируют, но в будущем, если будут научные доказательства, детей тоже можно будет вакцинировать.

Главный педиатр сказал, что необходимо, чтобы прошли вакцинацию 70-80% населения: "Некоторые больные раком и люди с другими заболеваниями не могут вакцинироваться. Поэтому, проходя вакцинацию, мы защищаем от вируса и тех, у кого есть подобные заболевания".