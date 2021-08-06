https://news.day.az/society/1367926.html Главный педиатр Азербайджана призвал население вакцинироваться
Главный педиатр Азербайджана призвал население вакцинироваться
"Лучший способ защитить себя от вируса во время пандемии, включая от штамма "Дельта", - это вакцинация".
Как передает Day.Az, об этом главный педиатр Эркин Рагимов сказал в прямом эфире на странице Министерства здравоохранения в Instagram.
По его словам, детей пока не вакцинируют, но в будущем, если будут научные доказательства, детей тоже можно будет вакцинировать.
Главный педиатр сказал, что необходимо, чтобы прошли вакцинацию 70-80% населения: "Некоторые больные раком и люди с другими заболеваниями не могут вакцинироваться. Поэтому, проходя вакцинацию, мы защищаем от вируса и тех, у кого есть подобные заболевания".
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