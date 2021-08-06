Комитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в России азербайджанцам

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года №364 срок временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации продлен до 30 сентября 2021 года.

Как сообщает Day.Az, Госкомитет по работе с диаспорой еще раз доводит до сведения проживающих в России азербайджанцев, что в связи с этим наши соотечественники должны в кратчайшие сроки обратиться в отдел по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту своего фактического пребывания, встать на миграционный учет или получить соответствующий патент на работу, продлить срок действия документов.

Отмечается, что для этого необходимо подать обоснованное заявление о продлении срока временного пребывания в Российской Федерации и предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту (при ее наличии) с целью проставления отметки о продлении срока временного пребывания на территории Российской Федерации: "При утрате или порче миграционной карты иностранному гражданину для получения дубликата миграционной карты необходимо заявить об этом при обращении в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения.

По информации МВД России, в настоящее время на территории Российской Федерации находятся до 100 тысяч граждан Азербайджанской Республики с неурегулированным правовым статусом.

"Учитывая вышеизложенное, призываем граждан Азербайджанской Республики с неурегулированным правовым статусом принять во внимание данную информацию и в кратчайшие сроки предпринять соответствующие меры".