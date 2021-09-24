Почему в Азербайджане задерживается выдача сертификатов о противопоказании?

В Азербайджане с 9 августа была начата выдача "Сертификата о противопоказании" лицам, имеющим разрешенные в стране противопоказания к вакцинации.

Для получения "Сертификата о противопоказании" необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, которая, в свою очередь представит информацию об этих гражданах специальной комиссии, созданной министерством здравоохранения. На основании заключения комиссии будет принято решение о выдаче гражданину "Сертификата о противопоказании".

Как передает Day.Az, в сюжете телеканала İTV рассказывается, что граждане порой сталкиваются с определенными проблемами при получении данного сертификата. Так, перенесший кровоизлияние в мозг Ахмед Гейдаров обратился в столичную городскую поликлинику №35 для получения сертификата 1 сентября, однако до сих пор не получил ответа на свой запрос. Гейдаров рассказывает, что его день проходит в разговорах с операторами по горячей линии, которые обещают ему, что вопрос разрешится, однако вот уже 20 дней, как он не может получить сертификат.

Другой гражданин - Ализаде Байрамов, у которого имеется аллергическая реакция на один из компонентов вакцины от коронавируса, рассказывает, что в поликлинике не приняли его документы и отказали в выдаче сертификата о противопоказании.

В сюжете повествуется и о том, что граждане, пытающиеся получить сертификат, также сталкиваются с неэтичным и грубым поведением медиков. Сами журналисты ITV столкнулись с подобным поведением врачей в поликлинике №7.

Эксперт в медицинской сфере Адиль Гейбулла в комментарии İTV рассказывает, что задержка ответов на запрос о сертификате связан с тем, что работа специальных комиссий организована неэффективно. В свою очередь, задержку выдачи сертификатов в той или иной поликлинике министерство здравоохранения связывает с большим количеством обращений на получение данного документа.

По сообщению Минздрава, гражданам, желающим получить сертификат о противопоказании, необходимо отправить результаты обследования, сделанного в течение 1-3 месяцев, в поликлинику по месту жительства. Затем из поликлиники эти данные будут переданы специальной комиссии - этот процесс происходит исключительно по электронной почте.

Заместитель главного врача поликлиники №19 Егяна Джафарова сообщает, что обращения по поводу сертификатов рассматриваются по понедельникам, средам и пятницам: "Ответы на обращения граждане получают в течении 14-15 дней. Комиссия состоит из нескольких членов - это врачи из разных областей, которые рассматривают тот или иной случай, относящийся именно к их сфере".

Отмечается, что, согласно рекомендациям ВОЗ, вакцинация противопоказана лицам, у которых имеется аллергическая реакция на какой-либо из компонентов вакцины. Помимо этого, вакцинация противопоказана в период беременности и грудного вскармливания, обострения хронических заболеваний и получения активного лечения от онкологии. Подчеркивается, что каждый из вышеперечисленных случаев должен быть официально подтвержден.