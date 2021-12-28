https://news.day.az/society/1421119.html В Азербайджане не обсуждается снятие ограничений на свадьбах - Шахмар Мовсумов
В Азербайджане не обсуждается снятие ограничений на свадьбах - Шахмар Мовсумов
В Азербайджане не обсуждается снятие ограничений на свадьбах.
Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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