В НАНА приняли отставку Рамиза Мехтиева

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) проводит 19 февраля общее собрание.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, участники общего собрания обсуждают заявление президента НАНА Рамиза Мехтиева об отставке и вопрос о передачи его полномочий первому вице-президенту Академии наук Арифу Гашимову.

Заявление об отставке президента НАНА Рамиза Мехтиева было принято.

Решение в связи с этим было принято на сегодняшнем общем заседании НАНА.