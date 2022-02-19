https://news.day.az/society/1437241.html В НАНА приняли отставку Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО
В НАНА приняли отставку Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО
Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) проводит 19 февраля общее собрание.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, участники общего собрания обсуждают заявление президента НАНА Рамиза Мехтиева об отставке и вопрос о передачи его полномочий первому вице-президенту Академии наук Арифу Гашимову.
Заявление об отставке президента НАНА Рамиза Мехтиева было принято.
Решение в связи с этим было принято на сегодняшнем общем заседании НАНА.
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