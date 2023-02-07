Азербайджан был первой страной, оказавшей помощь Турции

Азербайджан стал первой страной, оказавшей помощь Турции после того, как произошло землетрясение.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в DHA.

В статье отмечается, что после землетрясения, которое погрузило Турцию в траур, многие страны предложили свою помощь, но первой страной, оказавшей помощь, был Азербайджан.

"В первый же день этой катастрофы, когда число погибших и раненых росло с каждым часом, поисково-спасательная группа, вылетевшая из Азербайджана, прибыла в зону землетрясения. В Кахраманмараше, на который пришелся эпицентр землетрясения, работают 120 человек, а в других провинциях - 250. Полностью укомплектованные профессиональные команды в виде групп по 10, 15, 20 человек прилагают большие усилия для спасения жизней людей на месте разрушившихся зданий в зоне землетрясения. Эти команды вызволяют людей из-под груды завалов. Также они помогают извлекать из-под завалов тела погибших", - говорится в статье.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 3 549 человек, 22 286 человек получили ранения.

В первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения.

7 февраля самолетом в Турцию были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста. Следующим самолетом были отправлены палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.