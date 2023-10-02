День Памяти в Европейской Азербайджанской Школы

27 сентября общество Азербайджана почитало память шехидов, которые героически сражались и отдали свои жизни во время Отечественной войны.

Согласно указу, подписанному Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 2 декабря 2020 года, каждый год 27 сентября отмечается как "День Памяти", посвященный памяти шехидов, погибших в Отечественной войне.

Сообщество Европейской Азербайджанской Школы (EAШ) собралось, чтобы почтить память шехидов Патриотической войны в день Памяти и Почести. Руководство и коллектив Европейско- Азербайджанской Школы посетили Аллею шехидов II и Аллею почетного захоронения, где похоронены сыны Азербайджана, павшие за защиту Родины. Сотрудники Европейско-Азербайджанской школы возложили цветы к могилам наших шехидов, выразив глубокое почтение скорбь перед их могилами.

Участники мероприятия провели минуту молчания, низко поклонившись в память о погибших. Студенты, держа флаги в руках, имели возможность поклониться на могилах, чтя мужество и жертву тех, кто сражался за нацию.

В начальной школе студенты и персонал почтили память шехидов минутой молчания, за которой последовал Национальный гимн Азербайджанской Республики. Учителя уделили внимание образованию студентов о исторической значимости этого дня, подчеркнув, почему так важно помнить и чтить шехиды.

Тем временем на Бадамдарсом кампусе было организовано мероприятие, посвященное третьей годовщине Дня Памяти. Церемония началась с минуты молчания, за которой последовал Национальный гимн Азербайджанской Республики.

Директор EAШ, Франческо Банкини, выступил с речью о важности Дня Памяти, подчеркнув вечную необходимость чтить память шехидов Патриотической войны.

Господин Банкини акцентировал внимание на момента, напомнив всем о высокой цене, заплаченной шехидами в борьбе за целостность и независимость Азербайджана. Обращаясь к заинтересованной аудитории, господин Банкини подчеркнул важность помнить этих героев вечно, чтобы их наследие жило в сердцах и умах каждого гражданина Азербайджана.

Слушателей глубоко поразили рассказы ветерана I Карабахской войны и преподавателя предмет истории в EAШ, Байлара Эминова. Он поделился своими личными военными перипетиями, пролив свет на трудности, с которыми сталкивалась нация во время Карабахской войны. Его эмоциональный рассказ подчеркнул стойкость и патриотизм азербайджанского народа.

Кроме того, преподаватель EAШ Айнур Тахирова выступила с познавательной презентацией, посвященной истории Карабахской войны, начиная с 1988 года и заканчивая 2020 годом. Она подчеркнула хронологию событий, произошедших до освобождения земель от оккупации, и поделилась историческим путем, который привел к Дню Памяти. Она рассказала о победах азербайджанской армии, изгнавшей врага и освободившей наши земли, и героических подвигах наших сыновей, достигших вершины шехидство на этом священном пути. Таким образом, были даны сведения о цели проведения Дня Памяти.

В своем выступлении директор старших классов Линда Томпсон побудила молодежь помнить жертвы и смельчаков, сражавшихся в войне, подчеркнув важность сохранения их наследия для будущих поколений.

Состоявшееся мероприятие, посвященное Дню Памяти наших шехидов, которые внесли непередаваемый вклад в победу в нашей истории, завершилось.

Шехиды будут жить в нашей памяти навсегда. Да помилует их Господь!