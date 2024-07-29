В этом районе Баку ограничат подачу газа

В связи с ремонтно-восстановительными работами, которые будут проводиться с 10:00 часов 29.07.2024 года до окончания работ по адресу: г.Баку, Низаминский район, ул. Мехти Аббасова, 13, будет приостановлена подача газа.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", в указанный период приостановится газоснабжение части улиц Мехти Аббасова, Узбекистана, Кямиля Балакишиева, Али Велиева и Ризвана Теймурова.

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