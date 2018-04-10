Лина Вайткявичене: Азербайджан - это действительно страна мультикультурализма, где мирно сосуществуют восточные и западные ценности

Азербайджан - это великолепная страна, и я очень рада находиться в этой стране, сказала заместитель генерального директора АМИ Trend Лина Вайткявичене на встрече с иностранными журналистами, прибывшими в страну для освещения президентских выборов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Прежде чем перейти к основной части моей презентации, я бы хотела отметить, что я и моя семья приехали из Литвы, и нам нравится в Азербайджане, мы чувствуем себя очень комфортно. Здесь безопасно, нет никаких предрассудков на национальной или религиозной почве, и это действительно страна мультикультурализма, где превалируют демократические принципы, а восточные и западные ценности мирно сосуществуют и дополняют друг друга. Это на самом деле очень красивая страна. Мои друзья, приезжавшие сюда, говорят, что они слышали о большом развитии Азербайджана, но не ожидали увидеть здесь такую красоту. Я надеюсь, что у вас будет возможность увидеть страну, попробовать неописуемо вкусную азербайджанскую кухню ", - сказала она.

Лина Вайткявичене проинформировала гостей о направлениях деятельности агентства. Отметила, что была поражена тем, что в Азербайджане есть медиа такого масштаба, новостные продукты которого востребованы во всем мире.

Trend - это значительное достижение Азербайджана в сфере СМИ. Агентство, наряду с транснациональными СМИ, допущено к поставке информационных материалов абсолютно во все авторитетные международные новостные агрегаторы, что само по себе является уникальным достижением для медиа стран бывшего СССР.

Говоря о деятельности агентства, Вайткявичене отметила, что Trend предоставляет общедоступные новости, а также платные продуты для своих клиентов.

"Мы выпускаем 14 мониторингов, охватывающих различные сферы экономики, на английском и русском языках. В них освещаются события, происходящие в нефтегазовой сфере, в сферах транспорта, логистики, в финансово-банковской системе Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции и т.д. Наши новости охватывают Южнокавказский регион, Центральную Азию, страны Каспийского региона. Мы продаем свои новости через интернет-терминалы мировых компаний, а также клиентам, с которыми заключаем контракты напрямую", - сказала она.

Вайткявичене отметила, что продукты Trend покупают такие компании, как Mitsui Corporation, Lukoil, Petronas, Statoil, Chevron, BP, SOCAR и т.д.

"Среди наших клиентов известные консалтинговые компании Ernst & Young и Deloitte, а также можно назвать Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Исламская корпорация по развитию частного сектора и т.д.", - сказала она.

Во встрече в Trend принимали участие американский политолог Рауль Лоури Контрерас, проживающая в США независимая журналистка Нурит Грингер, журналисты из Италии Лелло Стеллетти и Доменико Летисия, приехавшие наблюдать за президентскими выборами, а также основоположник стратегической коммуникационной фирмы ООО Tool Shed Group (США) Джейсон Эрик Кац.

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