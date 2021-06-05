Этап "Формулы-1" в Сингапуре отменен и может пройти в другой стране

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" приняло решение отменить шестнадцатый этап в текущем сезоне - Гран-при Сингапура.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Гран-при.

Этап в Сингапуре должен был пройти с 1 по 3 октября. Решение о его отмене принято в связи с пандемией коронавируса по соображениям безопасности.

"Мы понимаем болельщиков, которые ждали Гран-при Сингапура. Отменить этап второй год подряд было сложным, но необходимым решением", - сказал промоутер Гран-при Сингапура Колин Син.

Ранее телеканал "Би-би-си" сообщил, что рассматриваются варианты переноса этапа в Китай, Турцию и США. Гран-при Турции планировалось провести 11-13 июня в Стамбуле, но 14 мая он был отменен. В связи с отменой турецкого этапа было принято решение провести Гран-при Франции на неделю раньше (18-20 июня), а в Австрии состоятся два этапа подряд (25-27 июня - Гран-при Штирии, 2-4 июля - Гран-при Австрии).

Этап в Шанхае был запланирован на 9-11 апреля, но также был перенесен. Позднее организаторы Гран-при Китая заявили, что гонка может состояться во второй половине чемпионата.

Календарь нынешнего сезона включает в себя 23 гонки. Шестой этап проходит в Баку с 4 по 6 июня.