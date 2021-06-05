https://news.day.az/sport/1349508.html В рамках Гран-при Азербайджана стартовал спринт в классе Формулы-2 - ФОТО
В рамках Гран-при Азербайджана стартовал спринт в классе Формулы-2 - ФОТО
В Баку продолжается Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в 11:25 по местному времени пятого июня стартовал спринт в классе Формулы-2.
Соревнование завершится в 12:15. Затем начнется третий свободный заезд для гонщиков в классе Формулы-1.
Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.
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