Названы победители спринтерских гонок в классе Формулы-2 в рамках Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, первую строчку занял Роберт Шварцман из Prema Racing, вторым финишировал Дан Тиктум из команды DAMS, третий результат показал Гуанью Зоу из Virtuosi Racing.

Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.