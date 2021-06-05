https://news.day.az/sport/1349544.html В рамках Гран-при Азербайджана в Баку стартовал третий свободный заезд в классе Формулы-1
В рамках Гран-при Азербайджана в Баку стартовал третий свободный заезд в классе Формулы-1
В рамках Гран-при Азербайджана в Баку стартовал третий свободный заезд в классе Формулы-1.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, заезд, в котором принимают участие 10 команд, продлится один час.
Во второй половине дня состоится квалификация в классе Формулы-1.
Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.
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