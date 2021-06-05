В рамках Гран-при Азербайджана в Баку стартовал третий свободный заезд в классе Формулы-1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, заезд, в котором принимают участие 10 команд, продлится один час.

Во второй половине дня состоится квалификация в классе Формулы-1.

Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.