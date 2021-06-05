https://news.day.az/sport/1349561.html Очередная авария на Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО
Очередная авария на Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО
Во время третьей сессии свободных заездов в рамках соревнований Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку произошла очередная авария.
Как передает в субботу Day.Az, пилот команды Red Bull Racing Honda Макс Ферстаппен потерял управление, и его болид врезался в ограждение трека.
Машина была убрана с гоночной трассы.
Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые продлятся до шестого июня.
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