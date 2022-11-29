Ответ ФИФА на требование Португалии переписать гол Роналду

В Международной федерации футбола (ФИФА) ответили на требование сборной Португалии переписать гол в матче второго тура чемпионата мира 2022 года против команды Уругвая на нападающего Криштиану Роналду. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает ESPN.

В ФИФА заявили, что Роналду не контактировал с мячом в момент первого гола португальцев, что подтверждает специальная технология Connected Ball, размещенная в официальном мяче ЧМ-2022 Al Rihla. "Не было никакой внешней силы, которая действовала на мяч. Датчик IMU с частотой 500 герц позволяет нам быть точными в нашем анализе", - уточнили в организации.

Споры вызвал гол, забитый сборной Португалии на 54-й минуте. Федерация футбола страны собиралась направить в ФИФА доказательства того, что мяч в сетку отправил именно Роналду, замкнувший прострел головой, а не подававший с фланга Бруну Фернандеш.