Турецкие отели введут новые ограничения для туристов из-за коронавируса

Турецкие отели введут ряд ограничений во время работы в условиях пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила газета Sabah.

Согласно новым правилам, летом 2020 года гостиницы могут быть заполнены максимум на 60 процентов. При заселении у туристов будут измерять температуру и выдавать им медицинские маски. Всех, у кого проявятся признаки заболевания, разместят в специально отведенной карантинной зоне.

Кроме того, в каждом отеле участится уборка, включая дезинфекцию дверных ручек и поверхностей, а номера останутся пустыми в течение 12 часов после выселения гостей.

Отдельные меры примут в местах общественного питания: в столовых временно не будет шведского стола (в отелях, где действует система "все включено", продукты разместят за стеклянной перегородкой), а кофемашины и автоматы с напитками станут недоступны для общего пользования. Количество людей в помещении во время завтраков, обедов и ужинов будет ограничено, а столики будет разделять полутораметровая дистанция.

Также в отелях закроются SPA-центры и фитнес-залы, а на пляжах будет соблюдаться обязательная социальная дистанция.

Ранее сообщалось, что Турция разработала план по восстановлению международных полетов. В конце июня страна планирует возобновить авиасообщение с 19 государствами, в том числе, Германией, Японией, Канадой, Китаем, Грузией и Белоруссией. Рейсы в Россию ожидаются в июле.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 129 тысяч зараженных коронавирусом, их них 3,5 тысячи человек скончались, 73,3 тысячи - вылечились.