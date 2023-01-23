Необычные итальянские карнавалы

Если вы хотите попасть в сказку, принять участие в обряде привлечения удачи или воздать почести матери-природе, знайте, что в Италии во время карнавала оживают древние традиции, мистические обряды и совершенно необычные культурные явления. От поклонения природе в Трикарико, до ностальгии по прошедшим временам с дамами и кавалерами в Мадонне ди Кампильо и ритуальных костров в Саурисе, где сгорает негативная энергия, - существует целый мир народный праздников, о которых вам будет интересно узнать.

1. Карнавал в Трикарико: гимн природе

Карнавал в Трикарико (Базиликата) с буйством красок, музыкой, маскарадом и весельем, отмечается 17 января. Главные герои праздника - животные и момент сезонного перегона скота: участники карнавала имитируют звуки и движения мигрирующих стад. Символические карнавальные герои Трикарико - корова и бык; первую изображают в белом наряде с длинными цветными лентами и постоянно звенящими гигантскими бубенцами, второго - в черном наряде с красными лентами. Процессия проходит по улицам городка под звон колоколов, прославляющий природу и мир животных, символизирующих плодородие. Обязательно посмотрите парад тематических карнавальных повозок, сопровождаемый менестрелями и традиционными местными масками.

2. Карнавал в Саурисе: праздник фонарей

В городке Саурис (Фриули Венеция Джулия) каждый год отмечают необычный карнавал с народными плясками, странными героями, огромными ритуальными кострами и ночными гуляньями при свете старых фонарей. У этого карнавала две главные маски: Ролар с перепачканным сажей лицом, в темной одежде и с подвешенными к поясу погремушками и Хейрар в гротескной деревянной маске с метлой в руке, сметающий негативную энергию. Есть здесь и красивые персонажи, разодетые в пух и прах, и уродливые в бедной одежде; они вместе танцуют и дают жизнь всему городку. Во время карнавала в Саурисе обязательно устраивают ночь фонарей, во время которой процессия в масках проходит через весь городок, освещая его. Она направляется в альпийские леса, где разжигают большой ритуальный костер, чтобы призвать удачу.

3. Габсбургский карнавал в Мадонна ди Кампильо: в гостях у сказки

Это Карнавал принцесс, дам и кавалеров, вальсов и придворных танцев. Он длится 7 дней и воскрешает в памяти тот исторический период империи Габсбургов, когда австрийская императрица находилась в Мадонне ди Кампильо (Трентино). Как в самых красивых сказках про принцесс вас ждут конные экипажи, процессии в костюмах двора императора Франца Иосифа и императрицы Елизаветы Баварской, нарядные фрейлины и их кавалеры. Незабываемые впечатления подарит знаменитый Имперский лыжный заезд при свете факелов и Большой императорский бал-маскарад в ритмах вальса, который перенесет вас в Вену конца XIX столетия.

4. Карнавал в Альяно: союз священного и мирского

В этих краях с лунными пейзажами отмечают карнавал-гротеск, главные герои которого - рогатые маски. Карнавал длится два дня. По улицам Алиано (Базиликата) под звуки аккордеонов и барабанов проходят процессии в масках из папье-маше мрачного демонического вида, как делали в древние времена, чтобы отогнать зло. В карнавальных шествиях также участвуют женщины, наряженные в традиционные костюмы простолюдинок, и дети в костюмах разбойников. К столу по этому случаю подают деликатесы местной крестьянской кухни. Обязательно попробуйте домашнюю пасту frzzue с рагу из шкварок, свинины, хрена и овечьего сыра.

Еще один необычный итальянский карнавал

Городок Сан Джованни ин Персичето, его карнавал, музеи и настенные росписи

В самом сердце Паданской равнины, недалеко от Болоньи, находится маленький, но очень интересный городок Сан Джованни ин Персичето.

Бертольдо, вымышленный персонаж, появившийся на свет именно в этих краях, выйдя из-под пера знаменитого итальянского рассказчика, жившего в XVI веке, Джулио Чезаре Кроче, стал главным героем городского карнавала.

В городке есть также несколько любопытных музеев.

Карнавал в Сан Джованни ин Персичето

Карнавал в Персичето считается одним из самых интересных в Италии, он прославился в первую очередь благодаря представлению Спилло.

Кому повезет оказаться в Сан Джованни ин Персичето в период карнавала, сможет ощутить дух итальянских традиций. Парад карнавальных повозок преображает весь городок.

Средневековый городок

Центр городка появился еще в средневековье и имеет концентрическую планировку. На площади Пьяцца-дель-Пополо, в самом центре, находится коллегиальная церковь Сан Джованни Баттиста, украшенная ценнейшими картинами Гверчино, Гандольфи, Гуардассони и Альбани. На той же площади находится ратуша, основанная еще в XV веке, и театр XVIII века.

Обязательно загляните на площадь Пьяцетта Бетлемме, прозванную "Площадью обманов" за настенные росписи с эффектом оптических иллюзий, созданные художником-декоратором Джино Пеллегрини. А если пошел дождь? Воспользуйтесь этим случаем, чтобы побывать в местных музеях: Музее неба и Земли, Музее религиозного искусства и Музее окружающей среды и археологии.

Традиционная кухня Эмилии

В Сан Джованни ин Персичето преобладает кулинарная традиция района Эмилия. Зайдите в любую здешнюю тратторию или постарайтесь попасть на гастрономический фестиваль, чтобы попробовать местные деликатесы.

В Сан Маттео делла Дечима, на равнине Самоджа, выращивают восхитительные дыни, самые сладкие, какие вы когда-либо пробовали. А главная сладость этих мест - печенье африканетти ярко-желтого цвета.

Удовольствия на свежем воздухе

Хотите подвигаться? Здесь проходит велодорожка, является частью большого веломаршрута, входящего в EuroVelo 7, который соединяет норвежский Нордкап с Мальтой: веломаршрут Чикловия дель Соле. Этап Мирандола-Болонья пролегает именно здесь, пересекая равнину с ее ручьями, полями и церквушками.

Загадывать желания, гладя на падающие звезды

По ночам в районе 10 августа, на праздник Сан Лоренцо, начинается звездопад. Охотникам за падающими звездами помогает местная группа астрономов-любителей. Место встречи - сад астрономического района Сан Джованни, где находятся астрономическая обсерватория и планетарий.

5 романтичных мест в италии,

куда отправиться на сан валентино

Удивите свою вторую половинку романтичной поездкой на День святого Валентина: в Италии есть множество мест, будто специально созданных только для вас двоих. Города-музеи под открытым небом и совсем маленькие городки, разбросанные по всему полуострову, морские, озерные и горные курорты, где можно устроить ужин при свечах и насладиться вкуснейшей местной кухней.

Вот 5 мест, куда мы рекомендуем отправиться на в День святого Валентина в 2023 году.

Тропа любви в Чинкве Терре: прогулка с видом на море

Откройте для себя одно из самых романтичных мест в Лигурии: "тропу любви" Виа-дель-Аморе в Чинкве-Терре; это один из самых популярных маршрутов этого райского уголка, проходящий вдоль обрывающихся в море скал. Виа-дель-Аморе начинается у железнодорожного вокзала Риомаджоре и соединяет этот милый городок с вокзалом соседнего городка Манарола. Маршрут является исключительно пешеходным, а его протяженность составляет 1,5 км. Если вы любите активный отдых и приключения, можете выбрать любую из множества троп, чтобы отправиться в поход по Чинкве Терре.

На Виа-дель-Аморе сегодня есть закрытые участки, но вы можете насладиться ею на участке от Манаролы до Риомаджоре, называемом Виа-Беккара.

Если есть возможность, останьтесь здесь еще на один день, чтобы отправиться на экскурсию в Геную, город-музей под открытым небом, сочетающий в себе культуру, историю и очарование приморского города.

Романтический пикник на Сканно, озере в форме сердца в регионе Абруццо

Озеро Сканно, расположенное на высоте 922 м у подножия Монтанья-Гранде, является самым посещаемым природным бассейном в Абруццо. Это место словно специально создано для празднования Дня святого Валентина. Маленький секрет: на самом деле озеро не имеет формы сердца, но с некоторых точек, благодаря эффекту перспективы, возникает именно такое ощущение, и именно в такое место мы предлагаем отправиться 14 февраля.

"Тропа сердца" Сентьеро-дель-Куоре на озере Скано - несложный маршрут, который начинается от сувенирного киоска на берегу озера и поднимается к знаменитой панорамной площадке, проходя через скит Сант-Эджидио. Вся дорога до панорамной точки, откуда можно сделать романтичные снимки, займет менее часа.

Вид на Неаполитанский залив из замка Сант-Эльмо - романтика в чистом виде

Вкусная еда и потрясающие виды: чтобы сделать День святого Валентина незабываемым, советуем посетить в этот день места, откуда можно увидеть панорамные виды Неаполя. Знаменитое окошко "фенестрелла" в Марекьяро, терраса святого Антонио на холме Позиллипо, набережная Караччоло: совершите одну из самых романтических прогулок, которую способен подарить Неаполь, да и вся Италия.

Если вы ищете романтическое место с захватывающей панорамой, чтобы посидеть за столиком, особенно на закате, советуем отправиться в Кастель-Сант-Эльмо, самый большой замок в городе, откуда можно насладиться 360-градусным обзором на город и на великолепный Неаполитанский залив.

Сан Валентино в Вероне, городе любви, - верх романтики

Хотите провести День святого Валентина в одном из самых романтичных городов северной Италии? Верона - это замки на берегу реки, каменные мосты, старинные улицы и место, благодаря которому Верона стала городом любови: знаменитый балкон, символизирующий страсть Ромео, и статуя Джульетты.

Если вы планируете романтический уикенд в городе Ромео и Джульетты, обязательно зайдите в дом юной Капулетти на Виа Капелло. Во дворе дома установлена статуя главной героини произведения Шекспира: считается, что прикосновение к ее груди приносит удачу.

Терни - город святого Валентина и... шоколада

Мекка для романтиков со всего мира - место, где родился святой покровитель всех влюбленных. Терни - город святого Валентина, епископа, принявшего мученическую смерть 14 февраля 347 года. Ежегодно в Терни в честь своего святого покровителя устраиваются многочисленные мероприятия, которые привлекают сюда тысячи туристов.

Почему святой Валентин считается покровителем влюбленных? Предание гласит, что святой Валентин обвенчал молодую христианскую девушку и легионера-язычника, благодаря чему любовь торжествовала над религиозными преградами.

В Терни сохранилась тысячелетняя базилика, посвященная святому покровителю города и всех влюбленных, и римский амфитеатр: на целый день вы погрузитесь в историю, культуру и традиции. А если вам захочется лакомств, посетите Cioccolentino - мероприятие, посвященное шоколаду, с мастер-классами, представлениями, дегустациями вслепую и шоколадным городком.