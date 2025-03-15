Google откажется от этой функции

Google объявила о планах заменить голосового ассистента "Google Ассистент" на Android-устройствах новой ИИ-помощником Gemini.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в блоге компании.

В течение ближайших месяцев компания намерена перевести большинство пользователей на нового помощника, после чего доступ к "Google Ассистенту" будет прекращен на большинстве мобильных устройств и в магазинах приложений.

Компания также подтвердила, что обновления затронут планшеты, автомобильные системы и устройства, подключаемые к смартфонам, такие как наушники и смарт-часы. Помимо этого, Gemini станет основой для домашних умных устройств Google, включая динамики, дисплеи и телевизоры.

Google подчеркнула, что при подготовке к внедрению Gemini особое внимание уделялось улучшению пользовательского опыта. Среди новых функций для Android-устройств уже доступны возможность воспроизведения музыки, поддержка таймеров и управление действиями прямо с экрана блокировки.